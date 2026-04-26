2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin tüm detaylar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre sınav, yurt içi ve yurt dışı merkezlerde eş zamanlı uygulanacak. Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılacağı sınavda başarılı olan adaylar, eğitim hayatları boyunca maddi destek alma hakkı kazanacak.
İOKBS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde ve yurt dışı temsilciliklerinde oturumlar eş zamanlı olarak uygulanacak.
Sınav, saat 10.00'da başlayacak ve adayların belirtilen saatten önce sınav salonlarında hazır bulunması gerekecek.
SINAV KAÇ SORU KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2026 İOKBS'de sınav formatında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Tüm sınıf seviyeleri için adaylara toplam 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek.
Sınav süresi ise 100 dakika olarak uygulanacak. Buna göre saat 10.00'da başlayan sınav, 11.40 itibarıyla sona erecek. Değerlendirme sürecinde ders bazlı katsayılar puan hesaplamasında etkili olacak.
HANGİ SINIFLAR KATILACAK, HANGİ DERSLERDEN SORUMLU OLACAK?
Sınava; 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile hazırlık sınıfı dahil 9, 10 ve 11. sınıf lise öğrencileri katılabilecek. Her öğrenci, kendi sınıf seviyesine uygun müfredattan sorumlu tutulacak.
Soru dağılımı ise temel dersler üzerinden oluşturulacak:
Sorular, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 İOKBS sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.
2026 BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2026 yılının ilk yarısı için burs miktarı netleşti. Buna göre Ocak-Temmuz döneminde öğrencilere aylık 2.762 TL ödeme yapılacak.
Burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar PTT aracılığıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.
SINAV HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIYOR?
Bursluluk sınavına giren öğrenciler için kurallar net. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava giren ya da sınav kurallarını ihlal eden adayların sınavı doğrudan geçersiz sayılıyor. Bu karar, salon görevlilerinin tuttuğu tutanaklara dayanarak uygulanıyor.
Kimlik ibraz etmeyen, başkasına ait evrak kullanan ya da yerine başka birini sınava sokan öğrenciler de aynı kapsamda değerlendiriliyor. Ayrıca sınav evrakının zarar görmesi ya da eksik çıkması da sınavın iptaline neden oluyor.
YASAKLI EŞYALAR SINAVI İPTAL ETTİRİYOR
Sınav salonuna girişte kurallar oldukça katı. Belirli istisnalar dışında birçok eşyanın içeri alınması yasak.
Doktor raporuyla kullanılan cihazlar, şeffaf pet şişede su gibi sınırlı istisnalar dışında bu kurallara uymayan adayların sınavı iptal ediliyor.
KOPYA VE USULSÜZLÜK TESPİTİ KRİTİK
Sınav sırasında kopya çektiği ya da kopya verdiği tespit edilen öğrenciler için süreç doğrudan sonlanıyor. Aynı şekilde cevapların optik forma işlenmemesi de sınavın değerlendirme dışı kalmasına neden oluyor.
Bunun yanında:
Sınav evrakının başka yollarla gönderilmesi
Evrak üzerindeki fotoğraf ve kimlik bilgilerinin uyuşmaması
Soru kitapçığı veya cevap kağıdının zarar görmesi
gibi durumlar da sınavın geçersiz sayılmasına yol açıyor.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Sınavı geçerli sayılan öğrenciler için değerlendirme süreci tamamen merkezi sistemle yürütülüyor. Tüm cevap kağıtları optik okuyucu ile okunuyor ve her test için doğru-yanlış sayıları belirleniyor.
Puan hesaplama sürecinde şu adımlar izleniyor:
HATALI SORULAR VE DEĞERLENDİRME DETAYI
Değerlendirme sürecinde dikkat çeken önemli bir detay da hatalı sorularla ilgili uygulama. Eğer cevap anahtarında hata tespit edilirse, soru iptal edilmiyor; doğru seçenek esas alınarak puanlama yapılıyor.
Ancak yargı kararı ya da kurul kararıyla iptal edilen sorular, değerlendirme dışı bırakılıyor. Bu durumda puanlama, kalan sorular üzerinden yeniden hesaplanıyor.
İŞARETLEME YAPMAYANLAR DEĞERLENDİRİLMİYOR
Sınava giren ancak cevap kağıdına hiçbir işaretleme yapmayan öğrenciler için sistem oldukça net. Bu adayların sınavı değerlendirmeye alınmıyor ve puan hesaplanmıyor.
Bu kurallar, sınavın adil ve standart bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla uygulanıyor. Kurallara uymayan her durum, doğrudan sınav sonucunu etkiliyor.