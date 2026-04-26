Sorular, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

Sınava; 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri ile hazırlık sınıfı dahil 9, 10 ve 11. sınıf lise öğrencileri katılabilecek. Her öğrenci, kendi sınıf seviyesine uygun müfredattan sorumlu tutulacak.

Kimlik ibraz etmeyen, başkasına ait evrak kullanan ya da yerine başka birini sınava sokan öğrenciler de aynı kapsamda değerlendiriliyor. Ayrıca sınav evrakının zarar görmesi ya da eksik çıkması da sınavın iptaline neden oluyor.

Bursluluk sınavına giren öğrenciler için kurallar net. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava giren ya da sınav kurallarını ihlal eden adayların sınavı doğrudan geçersiz sayılıyor. Bu karar, salon görevlilerinin tuttuğu tutanaklara dayanarak uygulanıyor.

Burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar PTT aracılığıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

2026 yılının ilk yarısı için burs miktarı netleşti. Buna göre Ocak-Temmuz döneminde öğrencilere aylık 2.762 TL ödeme yapılacak.

2026 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 İOKBS sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.

YASAKLI EŞYALAR SINAVI İPTAL ETTİRİYOR

Sınav salonuna girişte kurallar oldukça katı. Belirli istisnalar dışında birçok eşyanın içeri alınması yasak.

Sınavın geçersiz sayılmasına neden olan başlıca ihlaller:

Cep telefonu, saat ve her türlü elektronik cihaz bulundurmak

Çanta, cüzdan ve anahtarlık gibi eşyalarla sınava girmek

Kitap, defter, not kağıdı veya yayın taşımak

Kesici, delici alet ya da benzeri materyaller bulundurmak

Takı, aksesuar ve benzeri nesnelerle sınava girmek

Doktor raporuyla kullanılan cihazlar, şeffaf pet şişede su gibi sınırlı istisnalar dışında bu kurallara uymayan adayların sınavı iptal ediliyor.

KOPYA VE USULSÜZLÜK TESPİTİ KRİTİK

Sınav sırasında kopya çektiği ya da kopya verdiği tespit edilen öğrenciler için süreç doğrudan sonlanıyor. Aynı şekilde cevapların optik forma işlenmemesi de sınavın değerlendirme dışı kalmasına neden oluyor.

Bunun yanında:

Sınav evrakının başka yollarla gönderilmesi

Evrak üzerindeki fotoğraf ve kimlik bilgilerinin uyuşmaması

Soru kitapçığı veya cevap kağıdının zarar görmesi

gibi durumlar da sınavın geçersiz sayılmasına yol açıyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Sınavı geçerli sayılan öğrenciler için değerlendirme süreci tamamen merkezi sistemle yürütülüyor. Tüm cevap kağıtları optik okuyucu ile okunuyor ve her test için doğru-yanlış sayıları belirleniyor.

Puan hesaplama sürecinde şu adımlar izleniyor:

Yanlış cevapların üçte biri doğru sayısından düşülerek ham puan hesaplanıyor

Her test için ortalama ve standart sapma belirleniyor

Bu verilerle standart puan (SP) oluşturuluyor

Standart puanlar katsayılarla çarpılarak ağırlıklı puan elde ediliyor

Tüm testlerin toplamı ile nihai puan (TASP) hesaplanıyor

HATALI SORULAR VE DEĞERLENDİRME DETAYI

Değerlendirme sürecinde dikkat çeken önemli bir detay da hatalı sorularla ilgili uygulama. Eğer cevap anahtarında hata tespit edilirse, soru iptal edilmiyor; doğru seçenek esas alınarak puanlama yapılıyor.

Ancak yargı kararı ya da kurul kararıyla iptal edilen sorular, değerlendirme dışı bırakılıyor. Bu durumda puanlama, kalan sorular üzerinden yeniden hesaplanıyor.

İŞARETLEME YAPMAYANLAR DEĞERLENDİRİLMİYOR

Sınava giren ancak cevap kağıdına hiçbir işaretleme yapmayan öğrenciler için sistem oldukça net. Bu adayların sınavı değerlendirmeye alınmıyor ve puan hesaplanmıyor.

Bu kurallar, sınavın adil ve standart bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla uygulanıyor. Kurallara uymayan her durum, doğrudan sınav sonucunu etkiliyor.