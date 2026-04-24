Öğretmenler görev yaptıkları il içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu için tercihte bulunabilecek Tercih ve atama işlemleri nasıl olacak? Öğretmenler görev yaptıkları il içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu için tercihte bulunabilecek. Atamalar alanlardaki mevcut ve muhtemel ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 6 Mayıs esas alınacak.

Tebligat ve ilişik kesme tarihi ise 26 Haziran olarak belirlendi. O tarihlere dikkat Atamaların gerçekleştirilmesi ve sıra kaydının oluşturulması için tarih 11 Mayıs, tebligat ve ilişik kesme tarihi ise 26 Haziran olarak belirlendi. Tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler, başvuru sırasında talep etmeleri halinde ilk iki tercihlerinde yer alan kurumlar için alanları bazında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacak.