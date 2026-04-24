CANLI YAYIN
Geri

Öğretmenlerin beklediği haber MEB'den geldi: İl içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Bu kapsamda yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları 4-6 Mayıs tarihlerinde alınacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kadrolu öğretmenlerin 2026 il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülecek.
  • Yer değiştirme başvuruları 4-6 Mayıs tarihlerinde alınacak ve başvuru için öğretmenlerin en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekecek.
  • Öğretmenler en fazla 40 eğitim kurumu için tercihte bulunabilecek ve atamalar hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.
  • Atamaların gerçekleştirilmesi için tarih 11 Mayıs, tebligat ve ilişik kesme tarihi ise 26 Haziran olarak belirlendi.
  • Sıra oluşan alanlara 13 Ağustos'a kadar sıra atamaları dışında atama yapılmayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile il içi sıra kayıtlarının oluşturulması süreci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülecek.

Fotoğraf:AA

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları 4-6 Mayıs tarihlerinde alınacak.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru şartları neler?

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin 30 Eylül itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekecek. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için kadrolu ve sözleşmeli toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı aranacak.

Öğretmenler görev yaptıkları il içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu için tercihte bulunabilecek

Tercih ve atama işlemleri nasıl olacak?

Öğretmenler görev yaptıkları il içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu için tercihte bulunabilecek. Atamalar alanlardaki mevcut ve muhtemel ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 6 Mayıs esas alınacak.

O tarihlere dikkat

Atamaların gerçekleştirilmesi ve sıra kaydının oluşturulması için tarih 11 Mayıs, tebligat ve ilişik kesme tarihi ise 26 Haziran olarak belirlendi. Tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler, başvuru sırasında talep etmeleri halinde ilk iki tercihlerinde yer alan kurumlar için alanları bazında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacak.

Sıra oluşan alanlara atama yapılmayacak

Sıra oluşan alanlara 13 Ağustos'a kadar, yargı kararları hariç olmak üzere sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve kontenjan verilmeyecek.

