2026 HMGS/1 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Baraj puanına dikkat!

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 yılının ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1), Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı olarak başlayacak. 120 sorudan oluşan ve 155 dakika sürecek olan sınavda adaylar 70 puanlık başarı barajını aşmak için ter döküyor.

  • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1) bugün saat 10.15'te başlayarak 155 dakika sürecek ve adaylara 120 çoktan seçmeli soru sorulacak.
  • ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, 9-17 Mart 2026 tarihleri arasında başvuruları alınan adaylarla Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.
  • Sınavda Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Vergi Hukuku gibi alanlardan sorular yer alıyor.
  • Adayların sınavdan geçebilmesi için en az 70 puan alması gerekiyor ve sınav evraklarını salon görevlilerine elden teslim etmeleri zorunlu.
  • Kurallara uymayan, kopya çeken veya evrak tesliminde eksiklik yapan adayların sınavı tutanak ve kamera kayıtlarıyla tespit edilerek geçersiz sayılacak.

Hukuk alanında kariyer hedefleyen adayların katıldığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1) bugün gerçekleştiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav, saat 10.15'te başlayacak.

Başvuruları 9-17 Mart 2026 tarihleri arasında alınan sınav, Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı olarak uygulanıyor. Adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağı özellikle vurgulanıyor.

Sınav, çoktan seçmeli 120 sorudan oluşacak.
KAÇ SORU SORULACAK, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

HMGS/1, çoktan seçmeli test usulünde uygulanıyor. Adaylara toplam 120 soru yöneltiliyor ve sınav süresi 155 dakika olarak belirlenmiş durumda.

Sınavın temel bilgileri şöyle:

  • Başlangıç saati: 10.15
  • Soru sayısı: 120
  • Süre: 155 dakika
  • Başarı barajı: 70 puan

Bu kapsamda sınavın yaklaşık olarak 12.50 civarında tamamlanması bekleniyor.

SINAVDA HANGİ DERSLER YER ALIYOR?

Sınav, hukuk alanının geniş bir bölümünü kapsayacak şekilde hazırlanıyor. Adayların farklı hukuk disiplinlerindeki bilgi düzeyi ölçülüyor.

Soruların yöneltildiği başlıca alanlar:

  • Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı
  • İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usulü
  • Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Usulü
  • İcra ve İflas Hukuku
  • İş Hukuku
  • Vergi Hukuku ve Vergi Usul Hukuku
  • Avukatlık Hukuku
  • Hukuk Felsefesi, Sosyolojisi ve Türk Hukuk Tarihi

SINAV MERKEZLERİ 18 İL OLARAK BELİRLENDİ

HMGS/1, Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde uygulanıyor. Sınavın yapıldığı iller şu şekilde:

  • Adana, Ankara (Çankaya), Antalya
  • Bursa, Diyarbakır, Erzurum
  • Eskişehir, Gaziantep
  • İstanbul (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer)
  • İzmir (Karşıyaka, Bornova, Çiğli)
  • Kayseri, Konya, Malatya
  • Samsun, Sivas, Trabzon, Van

SINAV EVRAKI TESLİMİNDE ADAYLAR SORUMLU

Sınavın tamamlanmasının ardından adayların dikkat etmesi gereken en kritik noktalardan biri evrak teslimi. Soru kitapçığı ve cevap kağıdı, mutlaka salon görevlilerine elden teslim edilmek zorunda.

Adayların dikkat etmesi gerekenler:

Evrak kesinlikle sıra üzerinde bırakılmamalı
Görevlilerin evrakı teslim aldığından emin olunmalı
Eksik evrak durumunda sorumluluk adaya ait

Yetkililer, özellikle kalabalık salonlarda adayların bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI İÇİN BU KURALLAR ŞART

Bir adayın sınavının geçerli kabul edilmesi için belirlenen kurallara eksiksiz uyulması gerekiyor. Aksi durumda sınav, değerlendirme dışı bırakılıyor.

Geçerlilik için temel şartlar:

  • Adayın kendisine ayrılan salonda sınava girmesi
  • Sınava giriş belgesini teslim etmesi
  • Kopya çekmemesi veya yardım etmemesi
  • Cevapların optik forma doğru işlenmesi
  • Kimlik ve kitapçık bilgilerinin eksiksiz doldurulması
  • Sınav sonunda evrakın eksiksiz teslim edilmesi

Kurallara aykırı davranışlar, tutanak ve kamera kayıtları üzerinden incelenerek sonradan da tespit edilebiliyor.

Anayasa, ceza, medeni ve idare hukuku öne çıkan başlıklar arasında olacak.

KURALLARA UYMAYANIN SINAVI GEÇERSİZ SAYILIYOR

Yetkililer, sınav güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurguluyor. Belgeleri eksik olan, kurallara uymayan ya da usulsüzlük tespit edilen adayların sınavı, sonradan yapılan incelemelerle de geçersiz sayılabiliyor.

Bu süreçte yalnızca salon tutanakları değil, kamera kayıtları da belirleyici rol oynuyor. Görevlilerin hatası olsa bile nihai değerlendirmede kayıtlar esas alınıyor.

HMGS/1 ile birlikte hukuk mesleklerine girişte önemli bir eşik daha aşılmış olacak. Sınavdan en az 70 puan alan adaylar, bu süreci başarıyla tamamlamış sayılacak.

2026 İOKBS sınav süresi: Bursluluk sınavı kaç soru, kaç dakika? Puan hesaplama yöntemi
SONRAKİ HABER

İOKBS sınav süresi ne kadar?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler