Hukuk alanında kariyer hedefleyen adayların katıldığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1) bugün gerçekleştiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav, saat 10.15'te başlayacak.
Başvuruları 9-17 Mart 2026 tarihleri arasında alınan sınav, Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı olarak uygulanıyor. Adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağı özellikle vurgulanıyor.
KAÇ SORU SORULACAK, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
HMGS/1, çoktan seçmeli test usulünde uygulanıyor. Adaylara toplam 120 soru yöneltiliyor ve sınav süresi 155 dakika olarak belirlenmiş durumda.
Sınavın temel bilgileri şöyle:
Bu kapsamda sınavın yaklaşık olarak 12.50 civarında tamamlanması bekleniyor.
SINAVDA HANGİ DERSLER YER ALIYOR?
Sınav, hukuk alanının geniş bir bölümünü kapsayacak şekilde hazırlanıyor. Adayların farklı hukuk disiplinlerindeki bilgi düzeyi ölçülüyor.
Soruların yöneltildiği başlıca alanlar:
SINAV MERKEZLERİ 18 İL OLARAK BELİRLENDİ
HMGS/1, Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde uygulanıyor. Sınavın yapıldığı iller şu şekilde:
SINAV EVRAKI TESLİMİNDE ADAYLAR SORUMLU
Sınavın tamamlanmasının ardından adayların dikkat etmesi gereken en kritik noktalardan biri evrak teslimi. Soru kitapçığı ve cevap kağıdı, mutlaka salon görevlilerine elden teslim edilmek zorunda.
Adayların dikkat etmesi gerekenler:
Evrak kesinlikle sıra üzerinde bırakılmamalı
Görevlilerin evrakı teslim aldığından emin olunmalı
Eksik evrak durumunda sorumluluk adaya ait
Yetkililer, özellikle kalabalık salonlarda adayların bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI İÇİN BU KURALLAR ŞART
Bir adayın sınavının geçerli kabul edilmesi için belirlenen kurallara eksiksiz uyulması gerekiyor. Aksi durumda sınav, değerlendirme dışı bırakılıyor.
Geçerlilik için temel şartlar:
Kurallara aykırı davranışlar, tutanak ve kamera kayıtları üzerinden incelenerek sonradan da tespit edilebiliyor.
KURALLARA UYMAYANIN SINAVI GEÇERSİZ SAYILIYOR
Yetkililer, sınav güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini vurguluyor. Belgeleri eksik olan, kurallara uymayan ya da usulsüzlük tespit edilen adayların sınavı, sonradan yapılan incelemelerle de geçersiz sayılabiliyor.
Bu süreçte yalnızca salon tutanakları değil, kamera kayıtları da belirleyici rol oynuyor. Görevlilerin hatası olsa bile nihai değerlendirmede kayıtlar esas alınıyor.
HMGS/1 ile birlikte hukuk mesleklerine girişte önemli bir eşik daha aşılmış olacak. Sınavdan en az 70 puan alan adaylar, bu süreci başarıyla tamamlamış sayılacak.