Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabilir.

ÖSYM resmi sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

2026-ALES/1 HAKKINDA KRİTİK 4 SORU & CEVAP

1. Sınav giriş belgesi olmadan sınava girebilir miyim?

Hayır, sınava giriş yapabilmeniz için ÖSYM AİS üzerinden aldığınız sınav giriş belgesinin fiziksel (kağıt) çıktısının yanınızda olması zorunludur. Belgenin üzerinde adayın fotoğrafının net görünmesi ve belgenin arka yüzünde herhangi bir yazı veya işaret bulunmaması gerekir.

2. Sınav sabahı kapılar tam olarak ne zaman kapanıyor?

Sınav saat 10.15'te başlasa da, adayların sınav binalarına girişleri saat 10.00'da sona erecektir. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar, tek bir dakika gecikmiş olsalar dahi "15 dakika kuralı" gereği kesinlikle binaya alınmayacaktır.