2026 ALES 1 sınav yerleri açıklandı: ÖSYM ALES giriş belgesi sorgulama

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği haber geldi. 2026-ALES 1 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuru ile erişime açıldı. 10 Mayıs'ta gerçekleşecek sınav öncesinde adaylar sınav merkezlerini ve salon bilgilerini sistem üzerinden öğrenebilecek.

2026 ALES 1 sınav yerleri açıklandı: ÖSYM ALES giriş belgesi sorgulama
  • ÖSYM, 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak ALES/1 sınavı için salon atamalarını 30 Nisan 2026 itibarıyla tamamladı.
  • Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabilir.
  • ÖSYM, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.
  • Sınav saat 10.15'te başlayacak olup adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi bulundurması zorunlu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için hazırlıklarını tamamladı. 30 Nisan 2026 itibarıyla adayların sınava girecekleri bina ve salon atamaları sonuçlandırıldı.

ÖSYM, 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak ALES/1 sınavı için salon atamalarını 30 Nisan 2026 itibarıyla tamamladı.

ALES giriş belgesi erişime açıldı! Sınav yerleri nasıl sorgulanır?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kritik öneme sahip olan bu sınav için adaylar, giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile dijital ortamdan edinebiliyor. Adaylar sınav giriş bilgilerine ulaşmak için şu adımları izlemeli:

  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (https://ais.osym.gov.tr) giriş yapın.
  • T.C. Kimlik Numaranızı ve aday şifrenizi ilgili alanlara yazın.
  • "İşlemler" sekmesinden "2026-ALES/1 Sınava Giriş Belgesi" seçeneğine tıklayın.
  • Belgenizin dökümünü yazıcıdan alarak sınav günü yanınızda bulundurmayı unutmayın.

ÖSYM, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.

KRİTİK UYARI: SAAT 10.00'A DİKKAT

ÖSYM'den yapılan duyuruda adaylara yönelik çok önemli bir hatırlatma yer aldı. 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak olan ALES/1 sınavı için:

DİKKAT! 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak 2026-ALES/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabilir.

2026-ALES/1 sınav takvimi nasıl?

  • Sınav Tarihi: 10 Mayıs 2026
  • Belge Erişime Açılma Tarihi: 30 Nisan 2026
  • Sınav Saati: 10.15 (Adaylar 10.00'a kadar binaya girmelidir.)
  • Sınava girecek tüm adayların, yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması zorunludur.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava katılan adayların sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak.

ALES nedir?

ÖSYM resmi sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

2026-ALES/1 HAKKINDA KRİTİK 4 SORU & CEVAP

1. Sınav giriş belgesi olmadan sınava girebilir miyim?

Hayır, sınava giriş yapabilmeniz için ÖSYM AİS üzerinden aldığınız sınav giriş belgesinin fiziksel (kağıt) çıktısının yanınızda olması zorunludur. Belgenin üzerinde adayın fotoğrafının net görünmesi ve belgenin arka yüzünde herhangi bir yazı veya işaret bulunmaması gerekir.

2. Sınav sabahı kapılar tam olarak ne zaman kapanıyor?

Sınav saat 10.15'te başlasa da, adayların sınav binalarına girişleri saat 10.00'da sona erecektir. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar, tek bir dakika gecikmiş olsalar dahi "15 dakika kuralı" gereği kesinlikle binaya alınmayacaktır.

3. Sınavda kaç soru sorulacak ve ne kadar süre verilecek?

ALES/1 oturumunda adaylara Sayısal ve Sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecektir. Bu soruları cevaplamak için tanınan toplam süre ise 150 dakikadır (2,5 saat).

4. Kimlik kartım yanımda yoksa ehliyetle sınava girebilir miyim?

Hayır, ÖSYM kuralları gereği sürücü belgesi (ehliyet) sınav girişinde geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Yanınızda mutlaka üzerinde T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunan güncel bir T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçmemiş bir Pasaport bulunmalıdır.

