Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler için başlayacağı tarih ise 14 Eylül 2026 Pazartesi olacak. Böylece okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri uyum programının ardından normal ders programına geçerken, diğer kademelerdeki öğrenciler de aynı gün ders başı yapacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026'da başlayacak. (Görsel: Takvim foto arşivi)

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa yeni başlayacak öğrenciler için hazırlanan uyum programı 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 11 Eylül Cuma günü sona erecek.

Uyum haftasının temel amacı, öğrencilerin yeni eğitim ortamına daha kolay adapte olmalarını sağlamak. Bu süreçte çocukların okulu tanıması, öğretmenleriyle iletişim kurması ve sınıf ortamına alışması hedefleniyor.

OKULLAR 2026'DA NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi 14 Eylül 2026 Pazartesi olarak belirlendi. Uyum haftasına katılacak okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri ise bu tarihten bir hafta önce okulla tanışmış olacak.

Özellikle ilk kez okula başlayacak çocuklar açısından uyum süreci, okul hayatına geçişi kolaylaştıran önemli bir dönem olarak öne çıkıyor.

Okul öncesi ve 1. sınıflar için uyum haftası 7-11 Eylül 2026'da yapılacak. (Görsel: Takvim foto arşivi)

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim takvimine göre yeni eğitim yılında öğrencileri bekleyen önemli tarihler şöyle:

7-11 Eylül 2026: Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası

14 Eylül 2026: Eğitim öğretim yılının başlaması

16-20 Kasım 2026: Birinci ara tatil

22 Ocak 2027: Birinci dönemin sona ermesi

25 Ocak-5 Şubat 2027: Yarıyıl tatili

8 Şubat 2027: İkinci dönemin başlaması

8-12 Mart 2027: İkinci ara tatil

25 Haziran 2027: Eğitim öğretim yılının sona ermesi

Yeni dönemde ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. (Görsel: Takvim foto arşivi)

UYUM HAFTASINDA ÖĞRENCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Uyum haftası, çocukların okula ilişkin ilk izlenimlerinin olumlu olması açısından önem taşıyor. Öğrencilerin sınıflarını ve okulun bölümlerini tanıması, öğretmenleriyle iletişim kurması ve akranlarıyla tanışması bu dönemin öne çıkan amaçları arasında yer alıyor.

Velilerin de bu süreçte çocuklarını desteklemesi, okulun ilk günlerini kaygı verici bir deneyim yerine yeni bir başlangıç olarak anlatması öneriliyor. Düzenli uyku ve günlük rutinin okul başlamadan önce oluşturulması da öğrencilerin yeni döneme daha rahat hazırlanmasına yardımcı olabilir.