2025 bahar dönemi AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF kayıt yenileme bitti mi?

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Yaz Okulu Sınavı 2025 Tarihlerinde

AÖF yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler için önemli bir tarih ise 16 Ağustos 2025. Yaz Okulu Sınavı bu tarihte yapılacak ve öğrenciler, yaz okulu kapsamında aldıkları derslerden final sınavlarına girecekler.