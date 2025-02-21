2025 bahar dönemi AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF kayıt yenileme bitti mi?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için bahar dönemine yönelik araştırmalar devam ediyor. Kimi öğrenciler kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgi edinmek isterken bazıları ise sınav tarihlerini öğrenmeye çalışıyor.
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için bahar dönemine yönelik araştırmalar devam ediyor. Kimi öğrenciler kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgi edinmek isterken bazıları ise sınav tarihlerini öğrenmeye çalışıyor.
AÖF Bahar Dönemi 2025 Sınav Tarihleri Açıklandı
AÖF öğrencilerinin merakla beklediği 2025 Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Öğrencilerin sınav programlarına göre, Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ara sınavda başarı göstermek için sınav tarihini kaçırmamak adına hazırlıklarını hızlandıracak.
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak. Bu sınavda öğrenciler, dönemin tüm derslerinden aldıkları notlarla akademik başarılarını pekiştirecekler.
Yaz Okulu Sınavı 2025 Tarihlerinde
AÖF yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler için önemli bir tarih ise 16 Ağustos 2025. Yaz Okulu Sınavı bu tarihte yapılacak ve öğrenciler, yaz okulu kapsamında aldıkları derslerden final sınavlarına girecekler.
Tüm bu tarihler, öğrencilerin AÖF programında başarılı olabilmek için önemli birer dönüm noktası olacak. Kayıt yenileme işlemleri ile birlikte sınav tarihlerinin belirlenmesi, öğrencilerin eğitim sürecine dair planlamalarını daha iyi yapmalarını sağlayacak.