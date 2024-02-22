Türkiye genelinde askeri öğrenci adaylarının heyecanla beklediği 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için önemli bir adım atılacak. ÖSYM takvimi doğrultusunda planlanan sınav için giriş belgeleri yayımlanacak ve adaylar artık sınav yerlerini öğrenebilecekler. Peki, MSÜ hangi okulda gireceğim 2024? İşte MSÜ yer sorgulama ekranı..



Sınavın Süresi ve Formatı

2024 MSÜ, toplam 165 dakika sürecek zorlu bir maraton. Adaylar, bu süre zarfında 120 soruyu cevaplamaya çalışacaklar. Sınav, genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki ana bölümden oluşacak. Her bir soru, adayların analitik düşünme, problem çözme ve bilgi birikimini ölçmeye yönelik hazırlanmış durumda.