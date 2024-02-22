Türkiye genelinde askeri öğrenci adaylarının heyecanla beklediği 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için önemli bir adım atılacak. ÖSYM takvimi doğrultusunda planlanan sınav için giriş belgeleri yayımlanacak ve adaylar artık sınav yerlerini öğrenebilecekler. Peki, MSÜ hangi okulda gireceğim 2024? İşte MSÜ yer sorgulama ekranı..
Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?
2024-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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Sınavın Süresi ve Formatı
2024 MSÜ, toplam 165 dakika sürecek zorlu bir maraton. Adaylar, bu süre zarfında 120 soruyu cevaplamaya çalışacaklar. Sınav, genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki ana bölümden oluşacak. Her bir soru, adayların analitik düşünme, problem çözme ve bilgi birikimini ölçmeye yönelik hazırlanmış durumda.