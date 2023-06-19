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    • Eğitim
    • 19.06.2023 09:50
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    • 19.06.2023 09:50
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    2023 MEB Zorunlu hizmet affı nedir, kimleri kapsıyor? Öğretmenlere zorunlu hizmet görev affı geldi mi, çıktı mı son dakika?

    Son dakika müjdesine göre, öğretmenlere yönelik zorunlu hizmet affı çıktığı duyuruldu. Bakan Tekin'in açıklamasının ardından, internet arama motorlarında "Öğretmenlere zorunlu hizmet affı geldi mi, çıktı mı son dakika?" ve "2023 MEB Zorunlu hizmet affı nedir, kimleri kapsıyor?" gibi sorular sıkça araştırılır oldu. İşte konuya ilişkin detaylar.

    takvim.com.tr
    Öğretmenlere zorunlu hizmet görev affı geldi mi, çıktı mı son dakika?

    Öğretmenlere zorunlu hizmet affı hakkında son dakika gelişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin zorunlu hizmet affının 16 Haziran itibariyle gerçekleştiğini açıkladı. Ayruca Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişikliği yayımlandı. Peki Öğretmenlere zorunlu hizmet görev affı geldi mi, çıktı mı son dakika? 2023 MEB Zorunlu hizmet affı nedir, kimleri kapsıyor?

    ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET GÖREV AFDI ÇIKTI MI?

    Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." dedi.

    Bakan Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde de konuşulan kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını belirtti.

    Öğretmenlere zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 itibariyle gerçekleşti.

        ZORUNLU HİZMET AFFI NEDİR?

        Zorunlu hizmet affı, 2010 yılında önce öğretmen çalışan adayların Doğu'da zorunlu hizmet olarak çalışması halinde affa dönüştürülebilir. Bu zorunlu hizmet affı, Doğu'da 5, 6 veya 7 yıl hizmet etmek zorunda kalmadan şehir değiştirmelerine izin veriyor.

        ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETE'DE

        Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        MADDE 1- 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak geçirilen süreler" ibaresi eklenmiştir.

        MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "6/5/2010" ibaresi "16/6/2023" olarak değiştirilmiştir.

        MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "6/5/2010" ibaresi "16/6/2023" olarak değiştirilmiştir.

        MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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        Haberler Eğitim 2023 MEB Zorunlu hizmet affı nedir, kimleri kapsıyor? Öğretmenlere zorunlu hizmet görev affı geldi mi, çıktı mı son dakika?
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