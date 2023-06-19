2023 MEB Zorunlu hizmet affı nedir, kimleri kapsıyor? Öğretmenlere zorunlu hizmet görev affı geldi mi, çıktı mı son dakika?

ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETE'DE

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

MADDE 1- 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman olarak geçirilen süreler" ibaresi eklenmiştir.