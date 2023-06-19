2023 MEB Zorunlu hizmet affı nedir, kimleri kapsıyor? Öğretmenlere zorunlu hizmet görev affı geldi mi, çıktı mı son dakika?

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı hakkında son dakika gelişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin zorunlu hizmet affının 16 Haziran itibariyle gerçekleştiğini açıkladı. Ayruca Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişikliği yayımlandı. Peki Öğretmenlere zorunlu hizmet görev affı geldi mi, çıktı mı son dakika? 2023 MEB Zorunlu hizmet affı nedir, kimleri kapsıyor?
ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET GÖREV AFDI ÇIKTI MI?
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." dedi.
Bakan Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerinde de konuşulan kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerin, proje kapsamındaki çalışmalarının hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacaklarını belirtti.
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 itibariyle gerçekleşti.