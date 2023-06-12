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    • Eğitim
    • 12.06.2023 07:44
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    • 12.06.2023 07:44
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    2023 Karneler saat kaçta dağıtılacak? Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak? MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okulların kapanış tarihi belli oldu. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için büyük gün yaklaşıyor. Bu sene yaklaşık 19 milyon öğrenci karnesini alıp yaz tatiline girecek. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yaz tatilinden sonra 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Peki 2023 okullar ne zaman kapanacak? Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak? 2023 Karneler saat kaçta dağıtılacak?

    takvim.com.tr
    Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak?

    Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak sorusu öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Cuma günü sona eriyor. Karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci internet arama motorlarında karnelerle ilgili bir çok soruya yanıt aramaya koyuldu. Peki karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak?

    KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?

    2022-2023 yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler Cuma günü karnelerine kavuşacak.

    Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılmaktadır. Öğrenciler de karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilirler. En doğru bilgi için okulunuzdan bilgi alabilirsiniz.

    KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?

    Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

        YAZ OKULLARI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 4'üncü sınıftan 12'inci sınıf düzeyine kadar öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz-1 Eylül arasında sürecek yaz okulları açılacağını bildirdi.
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        Haberler Eğitim 2023 Karneler saat kaçta dağıtılacak? Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak? MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi!
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