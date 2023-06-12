2023 Karneler saat kaçta dağıtılacak? Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak? MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi!

Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak sorusu öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Cuma günü sona eriyor. Karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci internet arama motorlarında karnelerle ilgili bir çok soruya yanıt aramaya koyuldu. Peki karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak?
KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?
2022-2023 yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler Cuma günü karnelerine kavuşacak.
Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılmaktadır. Öğrenciler de karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilirler. En doğru bilgi için okulunuzdan bilgi alabilirsiniz.
KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?
Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.