2023 Karneler saat kaçta dağıtılacak? Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak? MEB takvimine göre okulların kapanış tarihi!

Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak sorusu öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Cuma günü sona eriyor. Karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci internet arama motorlarında karnelerle ilgili bir çok soruya yanıt aramaya koyuldu. Peki karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak?