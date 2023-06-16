16 Haziran Cuma günü karne töreni olacak mı? Karneleri alamayanlar ne yapacak 2023? Karne günü yoklama alınıyor mu? Okula gitmeyen karnesini nereden alacak?

16 Haziran Cuma günü 2022-2023 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Milyonlarca öğrenci yaz tatiline girmenin heyecanını yaşıyor. Son kez okula giden öğrenciler bir çok soruya yanıt arıyor. Peki, Karne günü okula gitmek zorunlu mu? 16 Haziran Cuma günü karne töreni olacak mı? Karne günü yoklama alınıyor mu? Okula gitmeyen karnesini nereden alacak? İşte detaylar...
KARNE GÜNÜ OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?
Karne günü okula gitmenin zorunlu olduğuna yönelik MEB'in herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Karnesini çeşitli nedenlerle o gün alamayan öğrenciler, okul müdürlüklerinden karne ve belgelerini alabiliyorlar. Öğrencilere karnelerini almaya gitmedikleri için bir ceza söz konusu değil. Fakat, bu konu hakkında en detaylı bilgi okul yönetimi tarafından verilecektir.
OKULAR GEÇ GİDENLER, KARNESİNİ ALAMAYANLAR NE YAPACAK?
Karne günü okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler Okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor. Öte yandan genel olarak ikili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.