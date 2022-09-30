2022 KPSS ön lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? ais.osym.gov.tr ÖSYM giriş belgesi ÇIKTI al! KPSS ön lisans giriş belgesi SORGULAMA!

KPSS ön lisans giriş belgesi yayımlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Mekrezi (ÖSYM) tarafından düzenlecek olan KPSS 2022 ön lisans sınavı yaklaşıyor. Sınava girerken adayların yanında bulundurması gereken giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den son dakika açıklama geldi. Peki KPSS ön lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ais.osym.gov.tr ÖSYM giriş belgesi SORGULAMA!
KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklertir.
ÖSYM KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika olacak. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.