KYK burs ve kredi imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından başvuru tarihi hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. E- Devlet KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Üniversitelerin açılmasıyla öğrenciler burs ve kredi imkanından faydalanmak için meraklı bekleyişe başladı. Peki, KYK burs başvuru ekranı AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs kredi ne kadar oldu? e-Devlet GSB burs başvurusu nasıl yapılır?