YKS 2021 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM son dakika açıklaması: YKS sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavının giriş yerleri belli oldu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınava katılım sağlayacak olan milyonlarca öğrenci bir süredir YKS 2021 sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt arıyordu. Peki, YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

İşte detaylı açıklama;