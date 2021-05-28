2. İlkokul 4. sınıf öğrencileri sınava girecek mi?

İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz;

- İkinci dönem için sınava girmeyi tercih etmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları birinci dönem puanları ile oluşturulacaktır.

- İkinci dönem tüm derslerden veya istedikleri ders/derslerden sınava girebilecek ve puanını yükseltebilecektir. Öğrencinin ikinci dönemde ders puanını yükseltme tercihini kullanması hâlinde ikinci dönemde girdiği sınavlardan yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak ve e-okul sistemine bir sınav puanı işlenecektir.

Bu durumlardan hangisinin tercih edildiği ilgili okul müdürlüğüne 2 Haziran 2021 Çarşamba gününekadaryazılı veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

3. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okuyan5,6,7,8. sınıf öğrencilerinin sınavları ne şekilde yapılacaktır?

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz;

- İkinci dönem için sınava girmeyi tercih etmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları birinci dönem puanları ile oluşturulacaktır.