Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim yapan öğrencilerin sınav heyecanı sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı salgın önlemleri kapsamında yapılacak sınavlara ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
İşte o sorular ve yanıtları...
1. İlkokul 1,2,3. sınıf öğrencileri sınava girecek mi?
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz için sınav yapılmadığından bu sınıflarda öğrencisi bulunan velilerimiz dilekçe vermeyecektir. Ders etkinliklerine katılım durumu öğretmen tarafından değerlendirilerek karne puanı verilecektir.
2. İlkokul 4. sınıf öğrencileri sınava girecek mi?
İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz;
- İkinci dönem için sınava girmeyi tercih etmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları birinci dönem puanları ile oluşturulacaktır.
- İkinci dönem tüm derslerden veya istedikleri ders/derslerden sınava girebilecek ve puanını yükseltebilecektir. Öğrencinin ikinci dönemde ders puanını yükseltme tercihini kullanması hâlinde ikinci dönemde girdiği sınavlardan yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak ve e-okul sistemine bir sınav puanı işlenecektir.
Bu durumlardan hangisinin tercih edildiği ilgili okul müdürlüğüne 2 Haziran 2021 Çarşamba gününekadaryazılı veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
3. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okuyan5,6,7,8. sınıf öğrencilerinin sınavları ne şekilde yapılacaktır?
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz;
- İkinci dönem için sınava girmeyi tercih etmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları birinci dönem puanları ile oluşturulacaktır.