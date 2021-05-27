MEB sınav görev ücreti ne kadar? 2021 LGS MEB sınav görev ücreti kim ne kadar alacak?

MEB sınav görev ücreti ne kadar? 2021 LGS MEB sınav görev ücreti ne kadar sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 2021 LGS sınavı için geri sayım sürüyor. 6 Haziran'da yapılacak sınavda birçok öğretmen de görev yerlerinde hazır bulunacak. Peki, MEB sınav görev ücreti ne kadar?