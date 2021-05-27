MEB sınav görev ücreti ne kadar? 2021 LGS MEB sınav görev ücreti kim ne kadar alacak?

MEB sınav görev ücreti ne kadar? 2021 LGS MEB sınav görev ücreti ne kadar sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 2021 LGS sınavı için geri sayım sürüyor. 6 Haziran'da yapılacak sınavda birçok öğretmen de görev yerlerinde hazır bulunacak. Peki, MEB sınav görev ücreti ne kadar?
LGS GÖREV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan LGS sınavında görev yerleri belli oldu. Sınav görev talebinde bulunan öğretmenlerde MEBBİS sistemi üzerinden giriş yapıp, sınav görevlerinin kontrol edebilirler.
LGS SINAV GÖREV ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM Öğretmen Sınav Görevli Ücretleri Ne Kadar?
SALON BAŞKANI: 237 TL
GÖZETMEN: 198 TL
YEDEK GÖZETMEN: 158 TL
BİNA YÖNETİCİSİ: 264 TL