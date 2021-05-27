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    • Eğitim
    • 27.05.2021 11:11
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    • 27.05.2021 11:11
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    ne kadar? 2021 kim ne kadar alacak?

    2021 LGS ne kadar? LGS sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla birlikte sınavlarda görev yapacak kişiler tarafından sorgulanıyor. Sınavlarda öğretmenler de görev yapacak ve görevlendirme ücretine sahip olacak. Peki LGS ?

    takvim.com.tr
    MEB sınav görev ücreti ne kadar? 2021 LGS MEB sınav görev ücreti kim ne kadar alacak?

    MEB sınav görev ücreti ne kadar? 2021 LGS MEB sınav görev ücreti ne kadar sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 2021 LGS sınavı için geri sayım sürüyor. 6 Haziran'da yapılacak sınavda birçok öğretmen de görev yerlerinde hazır bulunacak. Peki, MEB sınav görev ücreti ne kadar?

    LGS GÖREV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan LGS sınavında görev yerleri belli oldu. Sınav görev talebinde bulunan öğretmenlerde MEBBİS sistemi üzerinden giriş yapıp, sınav görevlerinin kontrol edebilirler.

    LGS SINAV GÖREV ÜCRETİ NE KADAR?

    ÖSYM Öğretmen Sınav Görevli Ücretleri Ne Kadar?

    SALON BAŞKANI: 237 TL

    GÖZETMEN: 198 TL

    YEDEK GÖZETMEN: 158 TL

    BİNA YÖNETİCİSİ: 264 TL

        BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI: 237 TL

        BİNA SINAV SORUMLUSU: 396 TL

        BİNA SORUMLU YARDIMCISI: 264 TL

        MEB Öğretmen Sınav Görevli Ücretleri Ne Kadar?

        BİNA SINAV KOMİSYON BAŞKANI: 265 TL

        BİNA KOMİSYON ÜYESİ: 237 TL

        SALON BAŞKANI: 230 TL

        CEZAEVİ SALON BAŞKANI: 238 TL

        GÖZETMEN: 223 TL

        CEZAEVİ GÖZETMEN: 223 TL

        YEDEK GÖZETMEN :167 TL

        YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN: 279 TL

        E-SINAV UYGULAMA SORUMLUSU: 209 TL

        E SINAV SALON BAŞKAN: 181 TL

        E-SINAV SALON GÖZETMENİ: 167 TL
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        Haberler Eğitim MEB sınav görev ücreti ne kadar? 2021 LGS MEB sınav görev ücreti kim ne kadar alacak?