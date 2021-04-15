2021 KPSS başvuru ne zaman başlıyor? KPSS başvuru ücreti ne kadar olacak?

KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2021 KPSS başvuru yapmak isteyen adaylar konuyla ilgili detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Sınava kısa bir süre kala 2021 KPSS başvuru ne zaman başlıyor sorusunun cevabı da merak ediliyor. Peki KPSS başvuru ücreti ne kadar olacak?