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    • Eğitim
    • 15.04.2021 17:29
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    • 15.04.2021 17:29
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    ne zaman başlıyor? ne kadar olacak?

    su yapmak isteyen vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. de devlet kadrolarında çalışmak isteyen ve sınava girecek adayların merak ettiği konuların başında geliyor. ÖSYM sınav takvimi ile KPSS takvimi duyurulmuştu. KPSS başvuruları için 28 gün süre tanınacağı belirtildi. Peki, başlıyor? İşte bu yılki KPSS başvuruları hakkında merak edilen bilgiler...

    takvim.com.tr
    2021 KPSS başvuru ne zaman başlıyor? KPSS başvuru ücreti ne kadar olacak?

    KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2021 KPSS başvuru yapmak isteyen adaylar konuyla ilgili detaylı bilgileri öğrenmek istiyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Sınava kısa bir süre kala 2021 KPSS başvuru ne zaman başlıyor sorusunun cevabı da merak ediliyor. Peki KPSS başvuru ücreti ne kadar olacak?

    KPSS SINAV TAKVİMİ 2021!

    2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

    ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

    KPSS 2021 BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

    KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

    KPSS 2021 ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılın ücretleri şu şekildeydi:

    KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
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