2021 KPSS ne zaman yapılacak? Bu yıl KPSS ortaöğretim sınavı olacak mı?

KPSS ne zaman yapılacak? 2021 KPSS ortaöğretim sınavı olacak mı? Bu yıl KPSS ortaöğretim sınavı hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen sınava milyonlarca memur adayı giriş yapmıştı. Peki 2021 KPSS ne zaman yapılacak? İşte detaylar..
2021 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav takviminde aktarılan detaylara göre;
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 1 Ağustos 2021 tarihinde,
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN 7 Ağustos 2021 tarihinde,
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN 8 Ağustos 2021 tarihinde ve
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.