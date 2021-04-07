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    • Eğitim
    • 07.04.2021 17:33
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    • 07.04.2021 17:33
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    ne zaman yapılacak? Bu yıl ?

    ne zaman yapılacak? ? Bu yıl KPSS ortaöğretim sınavı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. yapılacak sorusunun cevabı memur olmak isteyen vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. KPSS başvuru tarihleri hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    2021 KPSS ne zaman yapılacak? Bu yıl KPSS ortaöğretim sınavı olacak mı?

    KPSS ne zaman yapılacak? 2021 KPSS ortaöğretim sınavı olacak mı? Bu yıl KPSS ortaöğretim sınavı hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen sınava milyonlarca memur adayı giriş yapmıştı. Peki 2021 KPSS ne zaman yapılacak? İşte detaylar..

    2021 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sınav takviminde aktarılan detaylara göre;

    Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 1 Ağustos 2021 tarihinde,

    Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN 7 Ağustos 2021 tarihinde,

    Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN 8 Ağustos 2021 tarihinde ve

    Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

        KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

        KPSS 2021 ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılın ücretleri şu şekildeydi:

        KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

        ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI OLACAK MI?

        Bu yıl KPSS ortaöğretim sınavı olmayacak.
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