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    • 02.04.2021 11:51
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    SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı 'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

    Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı , Düzce'de yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, "Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim." dedi.

    Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

    Milli Eğitim Bakanı , Düzce'de yapımı tamamlanan Eğitim Yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar yaparken, "Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor." dedi.

    MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI: KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ


    Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

    Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim. Salgın şartlarına rağmen okulları açık tutmak istesek de diğer ülkelerde daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz. Sağlık daha öncelikli. Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor. Ortaya çıkan sayısal verileri kamuoyu ile paylaşacağız.

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    Haberler Eğitim SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!