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    • Eğitim
    • 12.03.2021 11:46
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    • 12.03.2021 11:46
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    ? MEB-2021 !

    Gündemde binlerce kişi ? sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerekleştirilen Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) sınavı koronavirüs nedeniyle online olarak 25 Şubat’ta gerçekleştirildi. Hemen sonrasında ise orta okul eğitimini açık öğretim olarak okuyan öğrencilerin gözü kulağı MEB’ten gelecek sonuç haberine çevrildi. Peki MEB-2021 ekranı adayların erişimine açıldı mı? işte detaylar…

    takvim.com.tr
    AÖO sınav sonuçları açıklandı mı?

    AÖO sınav sonuçları açıklandı mı? MEB-2021 Açık Öğretim Ortaokulu sınav sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MEB'ten beklenen açıklama geldi, peki Açık Öğretim Ortaokulu sınav sonucu açıklandı mı? Açık Öğretim Ortaokuluna kimler kayıt olabilir, hangi sınıftan itibaren başlanabiliyor? AÖO sınavı hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Öğrencilerin merak içinde araştırdığı AÖO 1. dönem sınavların sonuçları belli oldu. MEB duyurdu, ''Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını öğrenmek için gelen ekranda TC. Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek sonuçlara ulaşabilirler. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.'' ifadelerine yer verdi.

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    İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

    "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

    AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

    1. Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşından gün alanlar. Ancak; özel eğitime muhtaç, tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve bir yıldan fazla süreli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz.

        2. İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,

        3. İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,

        4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,

        5. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,

        6. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar.

        Açık Öğretim Ortaokulu'na kaçıncı sınıftan başlayabilirim?

        Açık Öğretim Ortaokulu´na kayıt işlemi için başvuran öğrencilerin daha önceki öğrenim seviyelerini gösteren ve okullarından/kurumlarından almış oldukları belgelerinin asıllarını sunmak şartıyla;

        İlkokul mezunu olanlar 6. Sınıftan,

        İlkokulların 4. Sınıfında başarılı olup 5.sınıfa geçenler 5. Sınıftan,

        Yetiştirici ve Tamamlayıcı Temel Eğitim-B Kurs Belgesi olanlar,6. Sınıftan,

        Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi başarı belgesi olanlar (17.09.2012 tarihinden önce olanlar 6. Sınıftan, İkinci Kademe okur-yazar belgesi 17.09.2012 tarihinden sonra olanlar 5.Sınıftan),

        İlkokul Mezunları ile İlköğretim Okulları ve Ortaokulların 5. Sınıfını başarı ile tamamlayanlardan Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar 7.Sınıftan,

        Dışarıdan Bitirme Belgesi olanlar başarısız oldukları derslerden,

        Tasdikname belgesi (Öğrenim Belgesi) olanlar ise intibak işlemi sonucuna göre, belirlenen sınıftan eğitimlerine devam ederler.
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        Haberler Eğitim AÖO sınav sonuçları açıklandı mı? MEB-2021 Açık Öğretim Ortaokulu sınav sonucu sorgulama!