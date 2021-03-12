AÖO sınav sonuçları açıklandı mı? MEB-2021 Açık Öğretim Ortaokulu sınav sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. MEB'ten beklenen açıklama geldi, peki Açık Öğretim Ortaokulu sınav sonucu açıklandı mı? Açık Öğretim Ortaokuluna kimler kayıt olabilir, hangi sınıftan itibaren başlanabiliyor? AÖO sınavı hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Öğrencilerin merak içinde araştırdığı AÖO 1. dönem sınavların sonuçları belli oldu. MEB duyurdu, ''Öğrencilerimiz sınav sonuçlarını öğrenmek için gelen ekranda TC. Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek sonuçlara ulaşabilirler. 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.'' ifadelerine yer verdi.
İKİNCİ DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?
1. Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşından gün alanlar. Ancak; özel eğitime muhtaç, tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve bir yıldan fazla süreli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz.