2. İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,

3. İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,

4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,

5. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,

6. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar.

Açık Öğretim Ortaokulu'na kaçıncı sınıftan başlayabilirim?

Açık Öğretim Ortaokulu´na kayıt işlemi için başvuran öğrencilerin daha önceki öğrenim seviyelerini gösteren ve okullarından/kurumlarından almış oldukları belgelerinin asıllarını sunmak şartıyla;

İlkokul mezunu olanlar 6. Sınıftan,

İlkokulların 4. Sınıfında başarılı olup 5.sınıfa geçenler 5. Sınıftan,

Yetiştirici ve Tamamlayıcı Temel Eğitim-B Kurs Belgesi olanlar,6. Sınıftan,

Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi başarı belgesi olanlar (17.09.2012 tarihinden önce olanlar 6. Sınıftan, İkinci Kademe okur-yazar belgesi 17.09.2012 tarihinden sonra olanlar 5.Sınıftan),

İlkokul Mezunları ile İlköğretim Okulları ve Ortaokulların 5. Sınıfını başarı ile tamamlayanlardan Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar 7.Sınıftan,

Dışarıdan Bitirme Belgesi olanlar başarısız oldukları derslerden,

Tasdikname belgesi (Öğrenim Belgesi) olanlar ise intibak işlemi sonucuna göre, belirlenen sınıftan eğitimlerine devam ederler.