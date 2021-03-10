Bu bilgilerin ÖSYM'ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM sorumlu olmayacaktır. Eğitim bilgilerinin ve diploma notlarının aday tarafından onaylanması 2020-YKS'ye başvuran adayların YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini, 23-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 30 Haziran 2020 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir. Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olan adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 23-30 Haziran 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek 30 Haziran 2020 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgisi MEB e-Okul sistemine eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 30 Haziran 2020 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme taleplerine ilişkin Merkezimizce yapılacak işlem bulunmamaktadır. 2020-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 30 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup, bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim önem arz etmektedir.

OBP'ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan ve dal bilgileri kullanılacaktır.). Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Ortaöğrenimi yurt dışı olan adayların bu kılavuzdaki Yurt dışında öğrenim gören (transkriptli) adaylar (kktc hariç)başlığı altında verilen bilgileri dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.