OBP kaldırıldı mı 2021? OBP nedir? YKS 'de okul başarı puanı kalktı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Ortaöğretim başarı puanının YKS için kaldırıldığı iddialarının ardından gündemde binlerce öğrenci araştırmalara başladı. Peki bu iddialar doğru mu? MEB'ten açıklama geldi mi? OBP YKS değerlendirmesinde etkili olacak mı? OBP hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…
OBP KALKTI MI?
OBP'nın kaldırıldığına ilişkin iddialar MEB tarafından doğrulanmadı. Sosyal medyada çıkan haberlerin yalan olduğu iddiaları yer aldı. Ortaöğretim başarı puanı olan OBP'nin kaldırılıp kaldırılmadığı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Belgelerin asılsız olduğu belirtildi.
OBP HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yerleştirme puanınız hesaplanırken 50 ve 100 arasında oluşacak olan diploma notunuzu %60'ı size ortaöğretim başarı puanınızı verecektir. Örneğin diploma notu 100 olan bir öğrencinin OBP'si 60 olacaktır.
Ortaöğretim başarı puanı hesaplama formülü
TYT (%40) + AYT (%60) + OBP (30 VE 60 PUAN ARASI) = YKS yerleştirme puanı.
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır. Son sınıftaki adayların 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir.