SON DAKİKA: Bakan açıkladı: Açık Öğretim Okulları sınavları çevrim içi ortamda gerçekleşecek! Tarihler belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de 2. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak." dedi.
Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 16, 2021
I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de
II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak.
Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/vRsblWDjnU
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.
I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de
II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak.
Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.