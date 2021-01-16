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    • Eğitim
    • 16.01.2021 13:58
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    • 16.01.2021 14:17
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    SON DAKİKA: Bakan açıkladı: Açık Öğretim Okulları sınavları çevrim içi ortamda gerçekleşecek! Tarihler belli oldu

    Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de 2. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

    Bakan Selçuk sınav tarihlerini açıkladı

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de 2. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak." dedi.

    Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.

    I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de

    II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak.

    Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Eğitim SON DAKİKA: Bakan açıkladı: Açık Öğretim Okulları sınavları çevrim içi ortamda gerçekleşecek! Tarihler belli oldu