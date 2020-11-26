"Öğrencilerimize sunduğumuz kaynak desteği artarak devam edecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Öğrencilerin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sundukları kaynakları çeşitlendirdiklerini kaydeden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, ortaokul öğrencilerimiz için her sınıf düzeyinde ikinci üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini yayımladık. Öğrencilerimize sunduğumuz kaynak desteği artarak sürecek. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri yayımlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki aydan itibaren ilk kez ilköğretim öğrencileri için çalışma fasikülleri yayımlayacağız. Bu çalışmaları koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Soru Oluşturma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."