İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sonrasında Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla Türkiye'de yüz yüze eğitimin başladığı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların 21 Eylül'de ders başı yaptığı hatırlatı.

Bugün de liselerin hazırlık ve 12. sınıfları, ortaokul ve İmam-Hatip ortaokullarının 8. sınıfları ile okul öncesi ve ilkokulların tüm sınıflarında yüz yüze eğitim-öğretime başlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul'da 815 resmi 794 özel olmak üzere 1609 lisemizin hazırlık ve 12. sınıflarında eğitim gören 176 bin 734 öğrencimiz, haftada 2 gün ve günde 8 saat olmak üzere haftada toplam 16 saat yüz yüze eğitim göreceklerdir.