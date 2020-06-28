YKS sınav oturumları sona erdi. Şimdi öğrenciler YKS sınav soru cevapları nasıldı, sorular kolay mıydı sorularınızı yanıtını araştırmaya ve ÖSYM'den önce kendi aralarında tartışmaya başladı. Bu yıl 2. kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı. Marmara Üniversitesi'nde sınava giren adaylar, sorular uzun olduğu için sürenin yetmediğini söylediler. Türkçe ve matematik testlerinin de zor olduğunu belirttiler. AYT ve YDT sınav sorularının nasıl olduğu merak ediliyor. 2020 YKS AYT, YDT sınav soruları ile ilgili yorumlar geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
AYT VE YDT SINAV SORULARI NASILDI?
AYT ve YDT sınav sorularının nasıl olduğu merak ediliyor. 2020 YKS AYT, YDT sınav soruları ile ilgili yorumlar geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.
GEÇEN YILA GÖRE ZORDU
Alp Ongun Öğe: Sayısal öğrencisiyim. Sınav, geçen yılın sorularına göre zordu. Matematik mantığa dayalıydı. Fizik, geometri, matematik zordu. Biyoloji ve din kültürü kolaydı.
İşte AYT adaylarından ilk yorumlar: Matematik uğraştırdı
Özlem Çetinkaya: Türkçe-Matematik (TM) öğrencisiyim. Matematikte polinom, fonksiyon ve integral soruları fazlaydı. Bir tane denklem sorusu vardı. Tarihten sadece bilgi soruları çıktı. Sanayileşmeyle ilgili soru çeldiriciydi. Edebiyat ve coğrafya kolaydı. Dün yoruma dayalı sorular çıktı, bugünküler bilgiye dayalıydı. Hedefim psikoloji.
Gizem Mollamahmutoğlu: Dil öğrencisiyim. Dün sorular uzundu, bugünse kısa ve bilgiye dayalıydı. Edebiyatta yazar-eser sorusu fazlaydı. Din zordu, felsefe kolaydı. İlginç soru yoktu.
MATEMATİK ELEYİCİ BİR TESTTİ
Furkan Yücesoy: Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciyim ama benim şu ana kadar girdiğim sınavlar içinde en uğraştırıcı test matematikti. Edebiyat normaldi. Tarihte biraz bilgi vardı fakat gerçekten inanılmaz eleyici bir matematik testi vardı. Zor bir sınavdı. Zaten sistemi değiştirince 160 soruya 180 dakika vermiş gibi gözüktüler aslında ama insan kendi alanını çözünce, 3 saat anca yetiyor 80 soruya. Onun da hakkını veren bir sınav yapmışlar.
Zarife Erbay: Türkçe kolaydı. Matematiğin yarısını yapabildim, sorular zorladı beni. Felsefe soruları çok kolaydı. Kimyada biraz zorlandım ama fizik kolay geldi bana. Biyoloji ise biraz bilgi gerektiriyordu.
Meriç Yıldırım: Edebiyat oldukça kolaydı ama matematik zordu. Fakat 3 saat süre verildiği için soruları yetiştirebildim.
Mehmet Ali Ersoy: İlk oturum zordu ama AYT daha kolaydı ve daha çok bilgiye dayalıydı.
İrem Dalkıran: Fen çok kolaydı. Matematikte zorlayıcı sorular vardı ama genel olarak çok zor bir sınav değildi.
TARİHTE ELEYİCİ SORULAR VARDI
Zehra Taş: TM öğrencisiyim. Matematik zor, edebiyat kolaydı. Tarihte eleyici sorular vardı, coğrafya kolaydı. Edebiyatta birkaç soru uzundu ama genel olarak çok zor değildi. Tarih eleyici olabilir bence.
Serhan Birel: Sözel öğrencisiyim. Türkçe kolaydı ama TYT'ye göre bugünkü sorular daha zordu. Din kültüründe eleyici soru vardı. Edebiyatta uzun paragraflar çıktı.Felsefe testi iyi geçti.
Barış Silkin: Edebiyat soruları ezber gerektiriyordu. Sosyal bilimler testi yoruma değil, bilgiye dayalıydı. Sözelciyim. Felsefe ve din kültürü soruları zordu. Din derslerinden görmediğimiz konulardan soru çıktı. Felsefede de seçenekler birbirine benziyordu. Coğrafya kolaydı, harita soruları vardı.
Lara Burkay: Türkçe-Sosyal alanındayım. Matematik zordu, Türkçe soruları uzundu. Din kültürü testinde de anlamını bilmediğim kelimeler vardı. Matematik ve edebiyat eleyecek.
Umut: Bugünden sonra gün saymaya başlıyoruz bir sonraki tyt ye ben giriyorum hedef nişantaşı %12 burs amin
Muhammed: TYT'nin bu kadar dengesiz bir soru politikası uygulaması AYT'de izlenecek soru politikasını ortaya koyuyor.
Enes: Son yılların en kolay sınavıydı #tyt
Zeynep: Tyt'deki Türkçe sorularını hazırlayan heyete selamlar resmen sınava girmedikte roman okuduk
Çağla: Yani koca sene boyunca tyt mat konularına boşuna çalıştık bunu mu anlatmak istediniz
YKS BARAJ PUANI BU YIL KAÇ OLDU?
YKS 2020 baraj puanı bu yılla sınırlı olmak kaydı ile TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak açıklandı. YKS'de adaylar lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerden muaf sayıldı. YKS bu yıl sadece birinci dönem konuları ile uygulanacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 2020 sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde tüm adayların erişimine açılacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.