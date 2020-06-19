Yetenek sınavı başvurusu nasıl yapılır? Spor lisesi, güzel sanatlar yetenek sınavı başvuru ekranı!

Yetenek sınavı başvurusu nasıl yapılır? Spor lisesi, güzel sanatlar listesi gibi okullara girmek isteyen öğrenciler yetenek sınavı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Yetenek sınavında, 50 ve üzerinde puan alanlar arasında, yetenek sınavının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u alınarak, 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacak. Sınavlara başvurular 29 Haziran tarihinde sona erecek. İşte, yetenek sınavı başvuru ekranı!

YETENEK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yetenek sınavına girmek için başvurular 15 Haziran ve 29 Haziran tarihleri aralığında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 Formun doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda da veli adına okul idaresince bireysel başvuru yapılabilecektir.