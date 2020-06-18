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    • 19.06.2020 00:10
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    Son dakika: Karneler üzerinden erişime açıldı

    Son dakika haberine göre, Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri üzerinden erişime açıldı. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve " belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

    Karneler e-okul üzerinden erişime açıldı

    Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.

    Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

    Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

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