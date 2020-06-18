LGS sınav yerleri sorgula! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 LGS E-Okul LGS giriş belgesi alma!

LGS sınav yerleri sorgula! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusu gündeme oturdu. E-Okul LGS giriş belgesi alma ekranına erişmek isteyen öğrenciler bu konu hakkında araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla LGS sınav yerlerini duyurmuştu. Öğrenciler bu sayede sınava gireceklerini öğrendi. Ancak sınava girmek için bu belgeye ihtiyacınız bulunuyor. Bu yüzden belgenin çıktısını alıp yanınızda götürmelisiniz. İşte, LGS sınav giriş belgesi alma yolları!

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA!

LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "//www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek. Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ