LGS sınav yerleri sorgula! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 LGS E-Okul LGS giriş belgesi alma!

LGS sınav yerleri sorgula! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusu gündeme oturdu. E-Okul LGS giriş belgesi alma ekranına erişmek isteyen öğrenciler bu konu hakkında araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla LGS sınav yerlerini duyurmuştu. Öğrenciler bu sayede sınava gireceklerini öğrendi. Ancak sınava girmek için bu belgeye ihtiyacınız bulunuyor. Bu yüzden belgenin çıktısını alıp yanınızda götürmelisiniz. İşte, LGS sınav giriş belgesi alma yolları!
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA!
LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "//www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek. Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.
LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
LGS, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
LGS'DE KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi dakika,
Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.