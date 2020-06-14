2020 Milli Savunma Üniversitesi sınav soruları ve cevapları yayınlandı merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran'da gerçekleştirildi. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak. Sınav saat 10.15'te başladı, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

MSÜ sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda soru ve cevapların kısa sürede erişime açılması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimin içeriğinde yer alacak.

MSÜ 2020 SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) 14 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2020 MSÜ sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler MSÜ-SA 25 35 30 10 MSÜ-EA 35 35 10 20 MSÜ-SÖ 35 20 10 35 MSÜ-GN 33 33 17 17

HANGİ OKUL İÇİN HANGİ PUAN İSTENECEK?

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

KHO: 2020-MSÜ Sayısal Puanı, 2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO: 2020-MSÜ Sayısal Puanı

HHO: 2020-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO: 2020-MSÜ Sayısal Puanı, 2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2020-MSÜ Sözel Puanı, 2020 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO: 2020-MSÜ Sayısal Puanı, 2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2020-MSÜ Sözel Puanı, 2020 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO: 2020-MSÜ Sayısal Puanı, 2020-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2020-MSÜ Sözel Puanı, 2020 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO: 2020-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.