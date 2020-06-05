1.sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB 1. sınıf yaşı kaç oldu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimlerinin okullar açıldığında yüz yüze verileceğini açıkladı. Telafi eğitimleri hızlandırılmış bir şekilde okul açıldıktan sonra yapılacak. Bakan Selçuk, "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak. Özel öğretim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabilecek. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de eğitimlere 15 Haziran'dan itibaren başlayabilecek." Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada uzaktan eğitim ile verilen derslerden ne kadar faydalanıldığı ölçüldükten sonra telafi eğitiminin ne kadar süreceklerine karar vereceklerini açıkladı. Bakan Selçuk "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2019-2020 yılı eğitim döneminin sona erdiğini yeni eğitim yılının Eylül ayında başlayacağını açıkladı. Açıklamada "23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek'' denildi. Özetle 2020-2021 eğitim yılı Eylül'ün ilk haftası yani 7 Eylül Pazartesi günü açılacak.

MEB 1. SINIF YAŞI KAÇ OLDU?



Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

* Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

* 69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.

* 66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

* 72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.