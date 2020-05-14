LGS Mayıs ayı örnek soruları! Sözel sayısal çözümlü LGS örnek sorular!

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir. Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.

Öğrenciler, Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2020'ye https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.