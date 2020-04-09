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    • Eğitim
    • 09.04.2020 15:03
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    • 09.04.2020 15:07
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    Son dakika: 2020- sınav sonuçları açıklandı! EKYS sonuç sorgulama ekranı

    Son dakika haberi... tarafından tarihinde gerçekleştirilen sınav sonuçları az önce açıklandı. Yapılan açıklamada 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen EKYS sınav sonuçlarının erişime açıldığı bilgisi adaylar ile paylaşıldı. Adaylar EKYS sınav sonuçları sonuc.ösym.goc.tr adresi üzerinden kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

    EKYS sınav sonuçları açıklandı!
    sınav sonuçları tarafından açıklandı. kurum ve kuruluşlarına yönetici seçmek için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKYS sınav sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

    SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

    ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA;
    2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2020-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Nisan 2020 tarihinde saat 14.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI

    BİR ADAYIN SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

    Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

    Sınava, atandığı salonda girmesi,

    Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

    Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

    Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

    Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

    Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

    Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

    Sınav süresi bittikten soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

    Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

    Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
    ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

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