AÖF sınavları ertelendi mi? Gelen bir son dakika haberine göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak. Konu ile ilgili olarak www.anadolu.edu.tr/acikogretim ve Üniversitemizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesapları ile Açıköğretim Sistemimizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesaplarından süreci güncel olarak takip etmeniz gerekmektedir. Açıköğretim örgün eğitim tarzından çok farklı olarak, okul kampüsüne gitme zorunluluğu olmayan, derslerin tamamen bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitimin adıdır.