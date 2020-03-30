AÖF sınavları ertelendi mi? Gelen bir son dakika haberine göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak. Konu ile ilgili olarak www.anadolu.edu.tr/acikogretim ve Üniversitemizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesapları ile Açıköğretim Sistemimizin doğrulanmış resmi sosyal medya hesaplarından süreci güncel olarak takip etmeniz gerekmektedir. Açıköğretim örgün eğitim tarzından çok farklı olarak, okul kampüsüne gitme zorunluluğu olmayan, derslerin tamamen bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitimin adıdır.
Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı internet üzerinden nasıl olacak? AÖF (Açık öğretim) sınavı ertelendi mi?
AÖF sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarının yapılacağı internet adresi hakkında açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yeni açıklama ve vize sınav tarihi detayları haberimizde. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bugün saat 14.00'te canlı yayında Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte son dakika açıklamaları... Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.
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