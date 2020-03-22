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.gov.tr adresinde... bilgileriyle EBA öğrenci giriş! BİS ve EBA giriş ekranı

nasıl olacak? uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İlkokul birinci sınıftan, 12'inci sınıfa kadar tüm sınıflar EBA üzerinden uzaktan online eğitim alacak. EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, bis/ E okul Bilgileri ile, leri ile, ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz. Bakanlık açıklamasına göre, EBA için üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı.

  • Eğitim
  • 23.03.2020 09:16
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 11:40
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23 Mart E-okul bilgileriyle EBA öğrenci giriş!

EBA uzaktan online eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

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Haberler Eğitim eba.gov.tr adresinde... 23 Mart E-okul bilgileriyle EBA öğrenci giriş! MEBBİS ve EBA giriş ekranı
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