Ufka Yolculuk online sınav sonucu ne oldu?

Her yıl yüzbinlerce aday Ufka Yolculuk sınavı için ter döküyor. 2020 yılında da 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu bağlamda Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Ufka Yolculuk online sınav puan açıklaması 9 Mart 2020 Pazartesi günü saat 20:00'da yapılacak.

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