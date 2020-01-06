2020 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı. Bu bağlamda MEBBİS öğretmen giriş sayfasında büyük bir yoğunluk oluştu. MEBBİS öğretmen giriş sayfası üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. MEBBİS sistemine "https://mebbis.meb.gov.tr/default.aspx " adresinden giriş yapıyoruz. Burada öncelikle dikkat etmeniz gereken tarayıcınızın adres satırında bu site adresini görmeden herhangi bir bilgi girişi yapmamanız güvenliğiniz için çok önemlidir. MEBBİS giriş butonuna basarak sisteme giriş sağlanıyor. Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular ise https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru tercih nasıl yapılır? Atama ve göreve başlama tarihi sayfamızda

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