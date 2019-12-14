AÖF vize sınavı sonuçları, günün en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 14-15 Aralık'da gerçekleştirilecek vize sınavına katılan öğrencilerin sonuçlar için heyecanlı bekleyişi başladı. Öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesine akın ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?2019 AÖF vize sınavı sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. AÖF sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.