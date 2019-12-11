2019-2020 AÖL iş takvimi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi tarafından iş takviminin yayımlanması ile birlikte, 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri belirlendi. Peki, 2019 2020 AÖL 2. ve 3. dönem sınavları ne zaman? İşte 2019-2020 AÖL iş takvimi...

2019-2020 AÖL İŞ TAKVİMİ

2019-2020 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri: 6 - 31 Ocak 2020

2019-2020 AÖL 2. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri: 8 Ocak - 4 Şubat 2020

2019-2020 AÖL 2. dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanması: 18 Mart 2020 Çarşamba

2019-2020 AÖL 2. DÖNEM SONU SINAVLARI: 21 - 22 Mart 2020

2019-2020 AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının sistem üzerinden yayınlanması: 17 Nisan 2020 Cuma

2019-2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri: 20 Nisan - 11 Mayıs 2020

2019-2020 AÖL 3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri: 21 Nisan - 15 Mayıs 2020

2019-2020 AÖL 3. dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanması: 1 Temmuz 2020 Çarşamba

2019-2020 AÖL 3. DÖNEM SONU SINAVLARI: 4 - 5 Temmuz 2020

2019-2020 AÖL 3. dönem sonu sınav sonuçlarının sistem üzerinden yayınlanması: 27 Temmuz 2020 Pazartesi

2020-2021 AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri: 24 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 AÖL 1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri: 28 Ağustos - 16 Ekim 2020

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanması: 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 AÖL 1. DÖNEM SONU SINAVLARI: 5 - 6 Aralık 2020