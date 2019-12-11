Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 11.12.2019 12:21
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 12:21

Açık lise öğrencileri dikkat! 2019-2020 yayınlandı! AÖL 2. ve 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2019-2020 sınav tarihleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Açık lise üzerinden eğitimini sürdüren öğrenciler 2019-2020 takvimini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 duyuruldu. Böylelikle, kayıt yenileme ile sınav tarihleri belirlendi. Peki, 2019 2020 AÖL 2. ve 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2019-2020 iş takvimi yayınlandı!

2019-2020 yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi tarafından iş takviminin yayımlanması ile birlikte, 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri belirlendi. Peki, 2019 2020 AÖL 2. ve 3. dönem sınavları ne zaman? İşte 2019-2020 AÖL iş takvimi...

2019-2020 AÖL İŞ TAKVİMİ

2019-2020 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri: 6 - 31 Ocak 2020

2019-2020 AÖL 2. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri: 8 Ocak - 4 Şubat 2020

2019-2020 AÖL 2. dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanması: 18 Mart 2020 Çarşamba

2019-2020 AÖL 2. DÖNEM SONU SINAVLARI: 21 - 22 Mart 2020

2019-2020 AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının sistem üzerinden yayınlanması: 17 Nisan 2020 Cuma

2019-2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri: 20 Nisan - 11 Mayıs 2020

2019-2020 AÖL 3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri: 21 Nisan - 15 Mayıs 2020

2019-2020 AÖL 3. dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanması: 1 Temmuz 2020 Çarşamba

2019-2020 AÖL 3. DÖNEM SONU SINAVLARI: 4 - 5 Temmuz 2020

2019-2020 AÖL 3. dönem sonu sınav sonuçlarının sistem üzerinden yayınlanması: 27 Temmuz 2020 Pazartesi

2020-2021 AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri: 24 Ağustos - 9 Ekim 2020

2020-2021 AÖL 1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri: 28 Ağustos - 16 Ekim 2020

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanması: 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 AÖL 1. DÖNEM SONU SINAVLARI: 5 - 6 Aralık 2020

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriAçık lise öğrencileri dikkat! 2019-2020 AÖL iş takvimi yayınlandı! AÖL 2. ve 3. dönem sınavları ne zaman?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri