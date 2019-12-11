2019-2020 AÖL iş takvimi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi tarafından iş takviminin yayımlanması ile birlikte, 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri belirlendi. Peki, 2019 2020 AÖL 2. ve 3. dönem sınavları ne zaman? İşte 2019-2020 AÖL iş takvimi...
2019-2020 AÖL İŞ TAKVİMİ
2019-2020 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri: 6 - 31 Ocak 2020
2019-2020 AÖL 2. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri: 8 Ocak - 4 Şubat 2020
2019-2020 AÖL 2. dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanması: 18 Mart 2020 Çarşamba
2019-2020 AÖL 2. DÖNEM SONU SINAVLARI: 21 - 22 Mart 2020
2019-2020 AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının sistem üzerinden yayınlanması: 17 Nisan 2020 Cuma
2019-2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri: 20 Nisan - 11 Mayıs 2020
2019-2020 AÖL 3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri: 21 Nisan - 15 Mayıs 2020
2019-2020 AÖL 3. dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanması: 1 Temmuz 2020 Çarşamba
2019-2020 AÖL 3. DÖNEM SONU SINAVLARI: 4 - 5 Temmuz 2020
2019-2020 AÖL 3. dönem sonu sınav sonuçlarının sistem üzerinden yayınlanması: 27 Temmuz 2020 Pazartesi
2020-2021 AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri: 24 Ağustos - 9 Ekim 2020
2020-2021 AÖL 1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri: 28 Ağustos - 16 Ekim 2020
2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş belgelerinin sistem üzerinden yayınlanması: 2 Aralık 2020 Çarşamba
2020-2021 AÖL 1. DÖNEM SONU SINAVLARI: 5 - 6 Aralık 2020
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