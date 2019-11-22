YÖKDİL sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Kasım'da uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava katılan adaylar, soru ve cevapları görüntüledikten sonra sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, 2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 3 Kasım'da gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecekler.

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