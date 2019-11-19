ÖSYM sınav takvimi için bekleyiş tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yayımladığı duyuru ile birlikte 2020 sınav takviminin belirlendiğini kamuoyu ile paylaştı. Gözler başvuru ve sınavların yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2020 KPSS, YKS, DGS, ALES, YÖKDİL ve diğer sınavlar ne zaman yapılacak? İşte 2020 ÖSYM sınav takvimi...

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI