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  • 19.11.2019 12:43
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 12:43

2020: KPSS, YKS, DGS, ALES, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri

2020 yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından önümüzdeki sene ÖSYM sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı gündeme geldi. YKS, DGS, ALES gibi birçok sınavın başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS, YKS, DGS, ALES, YÖKDİL ve diğer sınavlar ne zaman yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi için bekleyiş tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yayımladığı duyuru ile birlikte 2020 sınav takviminin belirlendiğini kamuoyu ile paylaştı. Gözler başvuru ve sınavların yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2020 KPSS, YKS, DGS, ALES, YÖKDİL ve diğer sınavlar ne zaman yapılacak? İşte 2020 ÖSYM sınav takvimi...

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI



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