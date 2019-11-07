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  • 07.11.2019 11:45
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 11:45

sınav tarihleri: 2019 ? ne zaman açıklanacak?

vize sınavı için geri sayım başladı. 2019-2020 dönemi için ilk defa kayıt yaptıran ve kayıt yenileme yapan öğrenciler, vize sınavına hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav tarihine kısa bir kala öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Peki, 2019 ? ne zaman açıklanacak? İşte ...

ATA AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitim gören binlerce öğrenci, vize sınavı için hazırlıklarına devam ediyor. Sınav için geri sayım başlarken, Atatürk Üniversitesi tarafından sınavda uyulması gerekenler konusunda açıklama geldi. Peki, 2019 ATA AÖF vize sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav tarihleri...

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

2019-2020 ATA AÖF vize sınavı 16-17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Final sınavı 28-29 Aralık'ta, bütünleme sınavı ise 01-02 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.

Bahar dönemi vize sınavı 28-29 Mart, final sınavı 16-17 Mayıs, bütünleme sınavı ise 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.

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HaberlerEğitim HaberleriATA AÖF sınav tarihleri: 2019 ATA AÖF vize sınavı ne zaman? ATA AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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