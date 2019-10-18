AÖF kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim gören öğrencilerin bugün içerisinde kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Kayıtların tamamlanması ile birlikte öğrenciler güz dönemi sınavlarına hazırlanacak. Öğrenciler, güz dönemi sınav takvimini merak ediyor. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? İşte ayrıntılar...

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi 2019-2020 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, 7 Ekim'de başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim 2019 tarihinde sona erecek.

Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek.

AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecekler.

Güz döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacakt. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.