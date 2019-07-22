Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS tercih yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Şimdi adaylar taban ve tavan puanlarını merak ediyor. Bu bağlamda Sağlık meslek lisesi taban puanları ve bölümleri yoğun ilgi görüyor. Sağlık meslek liseleri taban puanları nedir? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin de yüzde 41'i birinci tercihindeki bir okula yerleşti. Şimdi gözler ikinci nakil tarihlerinde. Peki 2019 Sağlık meslek lisesi boş kontenjanları açıklandı mı? Sağlık meslek lisesi taban tavan puanları nedir?

2019 LİSE TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ