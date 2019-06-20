SON DAKİKA: ÖSYM duyurdu! 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Aygün: "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak."

ÖSYM Başkanı Aygün: "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak."



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