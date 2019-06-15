yokatlas.yok.gov.tr: YKS'den üniversite sınavından barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor? YKS'de hangi testten kaç net yapmak gerekiyor? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2 milyon 528 bin 110 üniversite adayı yarışacak. Adaylara 1'inci oturum olan TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak. Sınava girecek adaylar internette sıklıkla YKS'den kaç net yapmak gerekiyor? YKS'de hangi testler yer alacak? sorularını aratıyor. İşte YKS ile ilgili son detaylar…