EBA öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunduğu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisemi eğitim öğretim döneminde ziyaretçi akınına uğruyor. EBA öğretmenlerin meslektaşlarıyla birlikte etkili bir şekilde iş birliği yapabilmeleri, öğrenciler için ise çok daha verimli çalışmalar yapabilmeleri için tasarlandı. Peki, EBA giriş nasıl yapılır? EBA MEBBİS öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA sistemine giriş yapabilmek için, e-Deblet girişi, Mebbis/E-okul bilgileri, öğrenci bilgileri, açık öğretim bilgileri ya da EBAKOD seçeneği seçilebilir. Giriş yapmak isteyen kullanıcılar istenilen bu bilgilerden herhangi birini tercih ederek EBA sistemine kolayca erğişim sağlayabilecek.

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EBA NEDİR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Eğitim, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanabilir. Bu da eğitimin dört duvar dışında da gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir.

EBA'da bulunan e-içerikler, alanında uzman ekipler tarafından üretilmekte; ayrıca Türkiye'de ve dünyada dijital yayıncılık alanında önde gelen eğitim firmaları tarafından sağlanan içeriklerle de zenginleştirilmektedir. Aynı zamanda eğitim platformumuz öğretmen ve öğrenci kullanıcı kitlesinin yaptığı paylaşımlarla birlikte gittikçe büyüyen bir kaynak havuzu haline gelmiştir.