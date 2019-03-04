YÖKDİL sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adayların katılabildiği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın 6'ncısı için adaylar hazırlık içinde. Sınava başvuru yapan adaylar için sınav giriş belgesi bugün yayınlanacak ve adaylara sınav giriş yerlerini öğrenenecekler Peki, YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen YÖKDİL sınav giriş belgesi bugün yayınlanacak. Sınava katılacak olan adayların heyecanla beklediği sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Gün içerisinde yayınlanacak olan sınav giriş belgesi YÖKDİL'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖK'ün yayınladığı takvime göre, bu sene 6'ncısı gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavı 10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.

Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.  Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.