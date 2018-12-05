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  • 05.12.2018 14:22

İSG sınav yerleri açıklandı! 2018 İSG 2. dönem sınavı ne zaman? ÖSYM duyurdu!

İSG 2. dönem sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirişecek olan İSG'nin sınav giriş yerleri erişime açıldı. Peki, İSG sınav yerleri nasıl görüntülenir? İSG 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınır? İSG sınavı ne zaman? İşte detaylar...

İSG 2. dönem sınav yerleri açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (İSG) sınavının 2. dönemi için adaylar hazırlık içinde. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, İSG 2. dönem sınav giriş belgesi açıklandı. Peki, İSG sınav yerleri nasıl görüntülenir? İşte 2018 İSG sınavı ile ilgili tüm detaylar...

İSG 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Ekran açıldıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgesi görüntülenebilecek.

İSG SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2018 İSG NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2018 İSG sınavı 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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