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  • 28.11.2018 15:28

önlisans aday cevap kağıtları erişime açıldı! 2018 KPSS ön lisans soruları ve cevapları görüntüleme

önlisans sınavı 4 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz gün sınav soruları ve cevaplarının ardından bugün de sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adayların sınavda işaretledikleri şıkları görüntüleyebilmeleri için ÖSYM tarafından aday cevap anahtarları 28 Kasım'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı. Peki, aday cevap kağıtları nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

Önlisans aday cevap kağıtları erişime açıldı

önlisans aday cevap kağıtları erişime açıldı. ÖSYM tarafından 4 Kasım'da yapılan sınavına katılan adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarını yapmış oldukları işaretlemeler 10 gün süreyle görüntülenebilecek. Peki, görüntüleme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

KPSS ÖNLİSANS ADAY CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılan KPSS önlisans aday cevap kağıtlarına 10 gün süreyle erişilebilecek.

Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sınav cevap kağıtlarına ulaşabilecekler.

KPSS ÖNLİSANS CEVAP KAĞITLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS önlisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda 4 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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