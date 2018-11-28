KPSS önlisans aday cevap kağıtları erişime açıldı. ÖSYM tarafından 4 Kasım'da yapılan KPSS önlisans sınavına katılan adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarını yapmış oldukları işaretlemeler 10 gün süreyle görüntülenebilecek. Peki, KPSS önlisans aday cevap kağıtları görüntüleme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
KPSS ÖNLİSANS ADAY CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılan KPSS önlisans aday cevap kağıtlarına 10 gün süreyle erişilebilecek.
Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sınav cevap kağıtlarına ulaşabilecekler.
KPSS ÖNLİSANS CEVAP KAĞITLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS önlisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda 4 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
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