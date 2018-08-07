Hayal ettiği üniversiteye gidebilmek için sabırsızlıkla bekleyen adayların beklediği gün geldi, çattı. 2018 YKS tercih kılavuzu ve tercih işlemleri ile ilgili tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre tercihler 7 - 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Öte yandan üniversite taban puanları da yine en çok merak edilen konular arasındaydı ancak yayınlanmadı. 2018 – 2018 yılının üniversite taban puanları buradan ulaşabilirsiniz. Peki YKS tercih işlemleri nasıl yapılır? İşte YKS tercih kılavuzu ve diğer tüm detaylar…

YKS TERCİH KILAVUZU GÜNCELLENDİ

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği tercih işlemleri bugün itibari ile başladı. YKS tercihleri 7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ÖSYM AİS üzerinden alınacak olan tercihler internetten yapılacak.

ÖSYM İLE YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih işlemleri bu sabah saatlerinden itibaren başladı. Adaylar ÖSYM ile internet üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte ayrıntılar…

TERCİH YAPARKEN BU KONUYA DİKKAT!

Geçen seneye göre çok sürpriz yerleşmeler olabileceğini, bazı programların başarı sıralarının düşebileceğini düşünen uzmanlar "Özellikle Eşit Ağırlık ve Sözel bölümler için bu beklenti daha da yüksek. Adaylar morallerini bozmadan çok geniş bir aralıktan tercihlerini yapmalılar. 24 tercih hakkı bulunduğu için mümkün olduğunca fazla tercih yapsınlar. Belki de hiç beklemedikleri bir yere yerleşecekler." dedi.

ÖSYM 2018 YKS (ÜNİVERSİTE) KILAVUZUNDA DEĞİŞİKLİK

ÖSYM YKS kılavuzunda yaptığı değişikliği, resmi internet sitesi www.osym.gov.tr üzerinden aşağıdaki açıklamayla birlikte duyurdu.

"Yükseköğretim Genel Kurulunca hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programları başarı sıraları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu doğrultuda güncellenmiştir.

ÖSYM'NİN AÇIKLADIĞI TABLO 3 VE TABLO 4 NEDİR?

Üniversite öğrenci adayları YKS (Yükseköğretim Kurumları) sınavından 150 puan ve üzeri aldıysa, iki yıllık bölümler için Tablo 3 üzerinden başvurular yapabilirken, 180 puan ve üzeri için dört yıllık bölümler için başvuru yapabilir. 180 puan altında puan alanlar Tablo 4'ten başvuru yaparsa, geçersiz sayılacaktır.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu program ların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.