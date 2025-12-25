15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihte başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği tatil tarihlerini netleştirdi. Kasım ayında gerçekleştirilen ilk ara tatilin ardından gözler ocak ayında yapılacak yarıyıl tatiline çevrildi. Yoğun ders programı ve sınav sürecini geride bırakan öğrenciler için 15 tatil, hem dinlenme hem de ikinci döneme hazırlanma açısından önemli bir ara sunuyor.
2026 Sömestr Tatili (15 Tatil) Ne Zaman Başlayacak?
MEB tarafından yayımlanan resmi takvime göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler iki haftalık molanın ardından 30 Ocak 2026 Cuma günü ders başı yapacak. Sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci Ara Tatil Hangi Tarihlerde?
İkinci dönemin ara tatili de netleşti.
Buna göre öğrenciler 16 Mart 2026 Pazartesi günü ara tatile çıkacak.
Kısa mola 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek ve eğitim kaldığı yerden devam edecek.
Okullar Ne Zaman Kapanacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.
Bu tarihle birlikte öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline girmiş olacak.