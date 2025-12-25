15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili hangi tarihte başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği tatil tarihlerini netleştirdi. Kasım ayında gerçekleştirilen ilk ara tatilin ardından gözler ocak ayında yapılacak yarıyıl tatiline çevrildi. Yoğun ders programı ve sınav sürecini geride bırakan öğrenciler için 15 tatil, hem dinlenme hem de ikinci döneme hazırlanma açısından önemli bir ara sunuyor.